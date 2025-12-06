La rivolta contro il racket delle estorsioni alla Noce 10 giorni di eventi e dibattiti organizzati da Addiopizzo

Da martedì 9 e fino al 20 dicembre Addiopizzo promuove incontri, attività e iniziative alla Noce, che vedranno la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini, studenti, insegnanti, commercianti, imprenditori e mondo parrocchiale. Nei mesi scorsi nel rione alcuni operatori economici hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Una coppia milanese, dopo due tentativi falliti di fecondazione assistita a Milano, si è rivolta al Centro di Fecondazione Assistita di Napoli ed ha avuto una bimba - facebook.com Vai su Facebook

Racket del clan Licciardi, tra le vittime anche un calciatore: “Deve portare 4mila euro” - Il clan Licciardi avrebbe usato la sua forza criminale per svolgere l'attività di recupero crediti. Riporta internapoli.it

Diciotto imprese firmano il no alla camorra: convenzione anti-racket ad Aversa - Grazie a realtà consolidate dell'economia casertana un passo avanti contro le estorsioni della criminalità organizzata ... Si legge su rainews.it

Racket, estorsioni e riciclaggio, è allarme a Roma est: "Negozi a rischio, servono più controlli" - Un ordine del giorno presentato nel consiglio del municipio V chiede maggiori controlli delle forze dell'ordine e interventi di sensibilizzazione ... Riporta romatoday.it

Aversa, SOS Impresa assegna convenzioni antiracket a 18 imprese casertane - Diciotto imprese del territorio casertano hanno deciso di esporsi in prima linea contro estorsioni e pressioni criminali. pupia.tv scrive

Racket ed estorsioni, a Lecce prosciolta Stella, moglie del presunto boss Totò Rizzo - Avrebbe costretto un imprenditore a versare somme di denaro, per il mancato pagamento di forniture di marmi Arriva il proscioglimento per Maria Assunta Stella, all’epoca dei ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoli, un fumetto per lottare contro il racket - L’idea è di SOS Impresa – Rete per la Legalità che ha presentato a Napoli “La storia di Massimo e ... Secondo quotidiano.net