La Repubblica che venga venduta o meno sono in arrivo nuovi tagli
Il patto di esclusiva per la possibile vendita de la Repubblica è stato rinnovato per altri due mesi al magnate greco Theodore Kyriakou, figura considerata vicina al principe saudita Mohammed bin Salman. Un prolungamento che mantiene aperta l’ipotesi della cessione, mentre sul fronte interno l’accordo per lo smart working dovrebbe essere confermato solo per ulteriori sei mesi. La situazione, già complessa, è stata illustrata dal direttore Mario Orfeo al Comitato il 4 dicembre e dai rappresentanti dell’azienda il giorno successivo. Intanto John Elkann, amministratore delegato di Exor – la holding che controlla Gedi – ha annunciato l’intenzione di partecipare alla festa per i 50 anni di Repubblica il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accende la fiamma olimpica davanti al Quirinale, regalandoci un importante messaggio di pace. Nel suo discorso, infatti, augura che a Milano Cortina "venga bandita ogni superiorità etnica, credo religioso, con - facebook.com Vai su Facebook
La Repubblica, che venga venduta o meno sono in arrivo nuovi tagli - Il patto di esclusiva per la possibile vendita de la Repubblica è stato rinnovato per altri due mesi al magnate greco Theodore Kyriakou: all'orizzonte nuovi tagli. Da thesocialpost.it