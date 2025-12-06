Il patto di esclusiva per la possibile vendita de la Repubblica è stato rinnovato per altri due mesi al magnate greco Theodore Kyriakou, figura considerata vicina al principe saudita Mohammed bin Salman. Un prolungamento che mantiene aperta l’ipotesi della cessione, mentre sul fronte interno l’accordo per lo smart working dovrebbe essere confermato solo per ulteriori sei mesi. La situazione, già complessa, è stata illustrata dal direttore Mario Orfeo al Comitato il 4 dicembre e dai rappresentanti dell’azienda il giorno successivo. Intanto John Elkann, amministratore delegato di Exor – la holding che controlla Gedi – ha annunciato l’intenzione di partecipare alla festa per i 50 anni di Repubblica il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Repubblica, che venga venduta o meno sono in arrivo nuovi tagli