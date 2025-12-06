La quiete tra i filari
ALEZIO - “Tra le campagne di Alezio, il rosso intenso delle ultime foglie resiste al vento d’autunno come memoria viva della terra. In lontananza, un rudere osserva il tempo passare, custode silenzioso di stagioni e radici profonde. Un frammento di quiete dove la natura racconta, anche quando. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tra le foglie che si tingono di oro e rame, l’autunno si avvia verso il silenzio dell’inverno. I filari si spogliano lentamente, mentre il vento accompagna il riposo della terra. La natura rallenta il suo passo, preparandosi alla quiete e noi restiamo a osservare il vign - facebook.com Vai su Facebook