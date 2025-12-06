La proposta di Salvini | A Napoli un Gran Premio di Formula E

Tempo di lettura: < 1 minuto Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, lanciando la proposta di organizzare nel capoluogo campano un Gran Premio di Formula E, la serie automobilistica per monoposto elettriche. Lo fa sapere il suo partito. Bisogna coinvolgere i tifosi nella gestione delle società di calcio, accelerando sulla relativa proposta di legge della Lega in commissione Cultura al Senato, e il superamento dei divieti di trasferta per il tifo organizzato, delinquenti ovviamente esclusi. È quanto auspicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, intervenuto telefonicamente al Napoli Racing Show, come fa sapere il suo partito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La proposta di Salvini: “A Napoli un Gran Premio di Formula E”

