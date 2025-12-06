La proposta di Gemma Galgani a Paolo Bonolis | Vieni a Uomini e Donne ci sono io la reazione del conduttore

Gemma Galgani ha fatto irruzione nello studio di Tu sì que vales, mentre si stavano esibendo Maria De Filippi e Francesca Fagnani. La dama del Trono Over di Uomini e Donne si è scatenata nella danza, poi ha rivolto un invito a Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si chiama "La Casetta di Nonna Gemma" l'abitazione offerta gratuitamente a Nathan e Catherine, la coppia di genitori che vive in un bosco in Abruzzo. I due hanno deciso di accettare la proposta del proprietario, un ristoratore di Ortona, Armando Carusi, per p - facebook.com Vai su Facebook

"GEMMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

La proposta di Gemma Galgani a Paolo Bonolis: “Vieni a Uomini e Donne, ci sono io”, la reazione del conduttore - Gemma Galgani ha fatto irruzione nello studio di Tu sì que vales, mentre si stavano esibendo Maria De Filippi e Francesca Fagnani ... Secondo fanpage.it

Gemma riparte da Biagio, il commento di Tina: "In tempi di carestia..." - Dopo aver interrotto la frequentazione con Paolo, Gemma Galgani ha deciso di voltar pagina nella sua vita sentimentale e ripartire da un nuovo cavaliere: Biagio. Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Ex fidanzati di Gemma Galgani: da Ennio e Giorgio Manetti/ Tutti gli amori nati a Uomini e Donne - Chi sono i grandi amori di Gemma Galgani: la verità sulle sue relazioni più chiacchierate, da Walter Chiari a Giorgio Manetti. Scrive ilsussidiario.net

"Uomini e Donne", Valerio chiude definitivamente con Gemma: è il caos è in studio - Nel corso della puntata del 14 ottobre 2024, il cavaliere ha comunicato la sua volontà: "Ho pensato che ... Da tgcom24.mediaset.it

Anticipazioni Uomini e Donne, brutta notizia per Gemma: Fabio ha una storia con un'altra? Cosa sappiamo - Da diverse settimane, a Uomini e Donne, non si fa che parlare della storia tra Gemma Galgani e Fabio Cannone, protagonisti indiscussi del trono over. leggo.it scrive

Uomini e donne, Gemma Galgani accetta il doppio bacio da Pio e Amedeo: "Se vuoi farti un giro con tutti e 2" - Due nuovi 'giovani' pretendenti si sono presentati a sorpresa a Uomini e Donne per conoscere la torinese Gemma Galgani. Si legge su torinotoday.it