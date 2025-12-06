La Promessa Anticipazioni Spagnole | Lorenzo costringe Leocadia a fargli sposare Angela se vuole salvarle la vita

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Don Lorenzo rapirà Angela per vendicarsi del tradimento della ragazza e di Curro e poi ricatterà Leocadia: se non le concederà la mano della figlia lui la ucciderà! Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della Soap di Rete4. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Lorenzo costringe Leocadia a fargli sposare Angela se vuole salvarle la vita

