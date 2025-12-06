La Promessa anticipazioni 7 dicembre | Curro dice no al matrimonio combinato da Cruz e Lorenzo
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro rifiuta il matrimonio combinato con una delle figlie dei duchi, scontrandosi con il Capitano La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana mostra a Maria la stanza segreta di Cruz, dove Dolores era stata rinchiusa. Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Jana cerca un'alleata nella sua lotta contro Cruz e pensa di averla trovata in Leocadia, acerrima nemica della marchesa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
