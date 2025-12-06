La priorità? Musica per le orecchie
"Accogliamo con favore quanto dichiarato dal presidente Giani sulla Fi-Pi-Li". L’annuncio del governatore, che ha inserito il tratto Pontedera-Ponsacco Pontedera tra le priorità di intervento, arriva come musica alle orecchie del sindaco della città della Vespa, Matteo Franconi, che di recente sulle colonne de La Nazione aveva indicato come improcrastinabile un restauro profondo della principale arteria. Il riconoscimento istituzionale dell’urgenza, sottolineano da Palazzo Stefanelli, conferma quanto il Comune ripete da anni: quel segmento di superstrada è ormai al limite della sostenibilità. "Come Amministrazione Comunale - ricorda il primo cittadino - abbiamo sempre sostenuto la necessità di interventi prioritari nel tratto tra Pontedera e Ponsacco, che sopporta quotidianamente flussi di traffico molto intensi, chiedendo inoltre un investimento sulla terza corsia tra Pontedera e le biforcazioni LivornoPisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
