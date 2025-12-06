La prima sfida di Nikitiuk | Portare innovazione

La conferenza stampa di mercoledì scorso è stata per Gustavo Juan Nikitiuk Bonifacio, per tutti semplicemente Gustavo, la prima apparizione ufficiale nelle vicende societarie del Pontedera. In realtà chi frequenta lo stadio Mannucci lo aveva già notato. Ma non solo in occasione delle partite casalinghe dei granata (è stato presente a tutte), perché Gustavo Juan Nikitiuk Bonifacio, nato a Montevideo, capitale dell’Uruguay, il 15 marzo 1973, ha seguito anche tutte le trasferte, come ha confermato l’altro giorno. Nel suo buon italiano ha anche affermato di essere stato un calciatore. E lo è stato di livello, visto che ha militato nel Danubio, squadra della massima divisione uruguaiana, e che ha vinto un titolo brasiliano col Botafogo nel 1995-96. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

