La Prima della Scala fa il tutto esaurito | duemila spettatori incasso da tre milioni di euro

Milano, 6 dicembre 2025 – La prima della Scala fa il tutto esaurito, come era prevedibile. Tutti i biglietti disponibili per la messa in scena del 7 dicembre, che aprirà la stagione con “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakovi?, sono stati venduti, per un totale di circa duemila spettatori e un incasso che sfiora i 3 milioni di euro (due milioni e 850mila per la precisione). Prima della Scala: la cena di gala affidata a Davide Oldani, chef due stelle Michelin. Il menu della serata Una cifra in crescita rispetto allo scorso anno, quando la Prima si era fermata attorno ai 2,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Prima della Scala fa il tutto esaurito: duemila spettatori, incasso da tre milioni di euro

