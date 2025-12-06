La prefetta Vaccaro interviene sulle dichiarazioni della sindaca Scarcella

Reggiotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In relazione agli articoli apparsi su diverse testate, concernenti le dichiarazioni della sindaca Simona Scarcella a seguito del consiglio comunale aperto svolto ieri a Gioia Tauro, la prefetta Clara Vaccaro ritiene necessario fornire alcune precisazioni.“Mercoledì 3 dicembre-spiega- si è tenuta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prefetta vaccaro interviene dichiarazioniPrefetto di Reggio Calabria interviene sulle dichiarazioni del Sindaco di Gioia Tauro: “Necessario attendere valutazioni dell’Autorità Giudiziaria” - Vaccaro ha richiamato l’importanza di attendere le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria prima di commentare i fatti ... Secondo reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Prefetta Vaccaro Interviene Dichiarazioni