Allungare la striscia di risultati utili dopo la vittoria con il Forlì e l pareggio di Campobasso: è con questo obiettivo che la Pianese affronterà il Gubbio oggi alle 14,30 al Comunale di Piancastagnaio. Gli eugubini, dal canto loro, sono alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo, visto che l’ultima sconfitta risale ormai al 18 ottobre, seguita da una vittoria e ben cinque pareggi di fila. Ad arbitrare l’incontro, valido per la diciassettesima giornata, sarà Vailati della sezione di Crema, assistito da Raccanello (Viterbo) e Michele Nappi (Latina). "Quella con il Campobasso è stata una grande prestazione di squadra: abbiamo dato continuità al lavoro fatto e alla bella vittoria contro il Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Pianese va a caccia di punti. Ostacolo Gubbio. Carica Birindelli: "Massima determinazione"