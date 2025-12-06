La nuova versione di Nazif sull’omicidio della moglie dopo le prime ammissioni ai carabinieri | cosa ha detto

Ancona, 6 dicembre 2025 – Cambia versione Nazif e dopo le ammissioni farfugliate ai carabinieri dopo il fermo per omicidio volontario aggravato ora si è trincerato in quel “Non ricordo nulla”. Una serie di ‘non so’ e ‘non ricordo’ con cui l’operaio macedone di 50 anni nell’udienza di convalida nel carcere di Montacuto ad Ancona ha risposto alla gip Daniela Bellesi in merito all'uccisione della moglie Sadjide, 49 anni, anche lei di origine macedone, sarta in un laboratorio di confezioni a Jesi ( Ancona), picchiata a morte con un tubo metallico la mattina del 3 dicembre nella casa di via Garibaldi a Pianello Vallesina di Monte Roberto (Ancona). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

