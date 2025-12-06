La nuova fintech che punta a dominare un mercato da centinaia di miliardi | il 2026 sarà l’anno di Tublat e Custor
Una storia di visione, tecnologia e ambizione che prepara l’ascesa di Custor, la piattaforma che vuole cambiare per sempre il modo in cui le aziende incassano i propri crediti Nel mondo delle imprese, esistono racconti che nascono in silenzio, lontani dai riflettori, e che improvvisamente diventano la scintilla di rivoluzioni che nessuno aveva previsto. La storia di Tublat è una di queste. È la storia di una realtà nata come tech-company indipendente, cresciuta nella nicchia dei servizi digitali, che ora guarda dritta negli occhi uno dei settori più complessi e redditizi del pianeta: la fintech. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
