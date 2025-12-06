La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche | Sevilay e Nuh si sposano ma

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore ci aspettano grandi novità e altrettanti drammi. Tra i vari colpi di scena, i tradimenti e i fraintendimenti, ci sarà posto per un altro matrimonio, quello tra Nuh e Sevilay, che dovranno sposarsi d'urgenza, prima dell'operazione salvavita di Nuh. Ecco cosa succederà nella dizi di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

