La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche | Sevilay e Nuh si sposano ma

Comingsoon.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore ci aspettano grandi novità e altrettanti drammi. Tra i vari colpi di scena, i tradimenti e i fraintendimenti, ci sarà posto per un altro matrimonio, quello tra Nuh e Sevilay, che dovranno sposarsi d'urgenza, prima dell'operazione salvavita di Nuh. Ecco cosa succederà nella dizi di Canale5. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sevilay e Nuh si sposano ma...

