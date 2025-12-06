La notte dei quattro elementi | il liceo Leo celebra il sapere scientifico e umanistico

SAN VITO DEI NORMANNI - Il liceo “Leonardo Leo” di San Vito Dei Normanni celebra il sapere scientifico e umanistico: grande affluenza di pubblico per l'evento che ha trasformato l'istituto in un polo culturale, con laboratori aperti, performance degli studenti e ospiti istituzionali di rilievo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

"La notte dei quattro elementi": il liceo "Leo" celebra il sapere scientifico e umanistico - Il cuore della manifestazione è stato l'apertura prolungata dei laboratori: le aule e gli spazi didattici sono stati trasformati in centri di esplorazione e apprendimento attivo ... Si legge su brindisireport.it

Il "Leonardo Leo” apre le porte alla Scienza e alla Cultura con la “Notte dei quattro elementi” - L'appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre 2025, a partire dalle ore 18, presso la sede del Liceo, in Viale Istria e Dalmazia ... Secondo brindisireport.it