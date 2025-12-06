La Muta Domus di Giuseppe Zevola

Napoli è una Wunderkammer dove la psiche accantona da tremila anni la propria rigatteria. Scavando, ci trovi mirabilia. Questa è una «metropoli dialettale» (Nicola De Blasi), città dei sangui che, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

A via Atri la casa delle meraviglie Giuseppe Zevola ospita la sua arte - Tra la miriade di oggetti colorati, collage e installazioni che pendono oscillando dal soffitto della casa di Giuseppe Zevola c'è una raffigurazione antica della Filosofia, personificata da ... Riporta corrieredelmezzogiorno.corriere.it

