La morte di Erhan dopo la cannabis light | Conteneva una molecola simile alla cocaina

Erhan Hac?mustafao?lu ha fumato cannabis light che conteneva un catinone sintetico. Ovvero una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli di cocaina, Mdma e anfetamina. Lo hanno evidenziato gli esami di laboratorio, che hanno certificato la presunta alterazione con la sostanza inserita nella Tabella I del Testo unico sugli stupefacenti. Ma, spiega oggi il Quotidiano Nazionale, ora bisognerà capire se è questo che ha spinto il 23enne cittadino turco a buttarsi di sotto dal secondo piano di uno stabile vicino alla stazione centrale di Milano. La cannabis light. 🔗 Leggi su Open.online

