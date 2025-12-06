La moglie di Dodò sconvolta dal terribile malaugurio di un tifoso della Fiorentina sui suoi figli
La Fiorentina perde anche contro il Sassuolo e sui social un tifoso va oltre: "Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro, Dodò in primis". La moglie del terzino è sconvolta e risponde: "Sei un imbecille". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
«Ilgaz non è morto e raggiungerà Ceylin in vacanza, lasciando sua moglie sconvolta». Le anticipazioni di Segreti di famiglia riservano un finale sorprendente che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Fino a venerdì 14 novembre su Mediaset Infinity, si as - facebook.com Vai su Facebook