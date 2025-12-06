La moglie di Dodò sconvolta dal terribile malaugurio di un tifoso della Fiorentina sui suoi figli

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina perde anche contro il Sassuolo e sui social un tifoso va oltre: "Speriamo vi muoiano tutti i figli di cancro, Dodò in primis". La moglie del terzino è sconvolta e risponde: "Sei un imbecille". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Moglie Dod242 Sconvolta Terribile