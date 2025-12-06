La messa in Basilica la luce delle fiaccole | Bari celebra il suo San Nicola si rinnovano le tradizioni del 6 dicembre

La messa in Basilica quando ancora non è giorno, la luce delle fiaccole sul sagrato, il rito della cioccolata calda tra i vicoli. E' il giorno che la città dedica al suo santo, il 'San Nicola dei baresi', la festa che si rinnova nel segno della devozione e delle tradizioni.La lunga giornata. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sant'Antonio di Padova - I frati della Basilica. . Santa Messa in diretta dalla Basilica di sant'Antonio di Padova - facebook.com Vai su Facebook

La prima notte senza Papa Francesco, i fedeli: «Impossibile dimenticare le sue parole contro la “globalizzazione dell'indifferenza”» - Mentre nella basilica di San Giovanni in Laterano si celebrava la prima messa in suo suffragio, Roma sembrava accendersi di una luce più tenue, quasi a non voler ... Segnala vanityfair.it

A Bari si rinnova il rito di San Nicola: messa della notte gremita tra fiaccole e cioccolata calda - Lo chiamano «San Nicola dei baresi»: già, perché se la festa patronale cade a maggio, oggi è il giorno in cui si celebra a tutti gli effetti il Santo ed è l’onomastico di chi porta uno dei nomi ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Il Papa, messa in basilica per l'ordinazione di 11 sacerdoti - Papa Leone è arrivato nella basilica di San Pietro dove presiede la messa con le ordinazioni di undici nuovi sacerdoti della diocesi di Roma. Segnala ansa.it

Terminata in basilica la messa pro eligendo - E' terminata nella basilica di San Pietro la messa 'pro eligendo romano pontifice', la celebrazione presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, con la quale tradizionalmente si invoca lo ... Si legge su ansa.it

La messa torna in Basilica - Per la prima volta fedeli, nursini, membri delle istituzioni e della politica sono ... Da rainews.it