La Massese verso il passaggio di consegne L’acquirente Frijia vede Gerini e poi il sindaco

"Ci sono buoni presupposti, ma serviranno approfondimenti". Si è chiusa con queste parole del sindaco Persiani la lunga giornata di incontri che definiranno il futuro della Massese. Nel pomeriggio di ieri il presidente Gerini ha incontrato il suo principale candidato alla successione, Vito Frijia. L’imprenditore fiorentino, già presidente del Fiesole, ha poi proseguito con l’appuntamento delle 17 in Comune con l’amministrazione. "Nell’incontro con i potenziali acquirenti della Massese – ha spiegato il primo cittadino rivolgendosi alla cinquantina di tifosi radunata sotto palazzo civico in attesa di novità – abbiamo fatto un ragionamento serio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

