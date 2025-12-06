La Massese verso il passaggio di consegne L’acquirente Frijia vede Gerini e poi il sindaco

Sport.quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci sono buoni presupposti, ma serviranno approfondimenti". Si è chiusa con queste parole del sindaco Persiani la lunga giornata di incontri che definiranno il futuro della Massese. Nel pomeriggio di ieri il presidente Gerini ha incontrato il suo principale candidato alla successione, Vito Frijia. L’imprenditore fiorentino, già presidente del Fiesole, ha poi proseguito con l’appuntamento delle 17 in Comune con l’amministrazione. "Nell’incontro con i potenziali acquirenti della Massese – ha spiegato il primo cittadino rivolgendosi alla cinquantina di tifosi radunata sotto palazzo civico in attesa di novità – abbiamo fatto un ragionamento serio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

la massese verso il passaggio di consegne l8217acquirente frijia vede gerini e poi il sindaco

© Sport.quotidiano.net - La Massese verso il passaggio di consegne. L’acquirente Frijia vede Gerini e poi il sindaco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

massese verso passaggio consegneLa Massese verso il passaggio di consegne. L’acquirente Frijia vede Gerini e poi il sindaco - Chiedo ai tifosi bianconeri di mantenere un clima di serenità" ... Scrive msn.com

massese verso passaggio consegneMassese verso la cessione, svolta vicina: chi è il potenziale acquirente - La giornata di oggi, 5 dicembre, è stata particolarmente intensa per i colori bianconeri, sebbene non vi sia stata nessuna chiusur ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Massese Verso Passaggio Consegne