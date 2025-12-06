Empolese Valdelsa, 6 dicembre 2025 – Piccoli o monumentali. Meccanizzati, tradizionali e perfino. galleggianti. Sono diversissimi tra loro, eppure tutti uniti dalla stessa magia che da sempre accompagna l’inizio del Natale. Nel weekend dell’Immacolata, l’Empolese Valdelsa si accende di presepi. Sono circa 200 quelli allestiti alla Palazzina dei Cacciatori, in alcuni fondi del centro e per le vie del borgo: bentornata a La Via dei Presepi di Cerreto Guidi destinata anche quest’anno a rapire l’attenzione dei visitatori per la multiforme varietà dei suoi capolavori, visitabili fino al 18 gennaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La magia dei presepi, dal mega-uncinetto alla Natività ‘accesa’ giocando a biliardino