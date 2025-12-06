La M5 da Milano arriva a Monza via libera alla progettazione definitiva da 11 stazioni

Monzatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Undici nuove stazioni, un prolungamento di tredici chilometri e un progetto del valore di quasi due milioni di euro: 1 miliardo 884 milioni 990 mila euro, per la precisione. La metropolitana lilla viaggia dritta verso Monza. Per adesso solo sulla carta, con il via libera all’aggiornamento della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

