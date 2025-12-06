La M5 da Milano arriva a Monza via libera alla progettazione definitiva da 11 stazioni

Undici nuove stazioni, un prolungamento di tredici chilometri e un progetto del valore di quasi due milioni di euro: 1 miliardo 884 milioni 990 mila euro, per la precisione. La metropolitana lilla viaggia dritta verso Monza. Per adesso solo sulla carta, con il via libera all’aggiornamento della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Prolungamento M5 verso Monza, un passo in avanti: via libera all’aggiornamento della progettazione definitiva - La Giunta del Comune di Milano ha approvato gli indirizzi per la sottoscrizione della nuova Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e il Comune stesso, fin ... Lo riporta ilgiorno.it

Milano: approvata convenzione e aggiornamento progettazione definitiva per M5 a Monza - La realizzazione del prolungamento della M5 verso Monza compie nuovi e significativi passi avanti: via libera all'aggiornamento della ... Come scrive agenzianova.com

Aggiornato progetto della M5 fino a Monza,costo quasi 2 miliardi - La giunta del Comune di Milano ha approvato la nuova convenzione fra il ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia e Palazzo Marino per il finanziamento e la realizzaz ... msn.com scrive

Monza nel futuro: non solo M5, ecco gli altri 5 grandi progetti infrastrutturali più attesi - La città di Teodolinda attende interventi chiave: dal prolungamento della M5 alle nuove tangenziali. Da monza-news.it

Prolungamento M5 verso Monza, Fontana: "Da Regione Lombardia altri 10 milioni di euro" - E' uscita la nuova puntata di "Frontale", newsletter di Fabio Massa con riflessioni (su Milano e non solo), inside e racconti di quello che accade in città. Da affaritaliani.it

Opere pubbliche, Monza pensa ai parcheggi: per la M5 e sotterraneo davanti all’ospedale - Monza inizierà a pianificare i cantieri legati al prolungamento della metropolitana partendo da due ... Segnala msn.com