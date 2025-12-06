La luminaria evoca il fascismo | e la giunta di sinistra fa rimuovere la X-Mas
Puntuale come l'albero di Natale, le lucine sui balconi e i panettoni sugli scaffali, è arrivata anche quest'anno la polemica sulle l uminarie "Xmas". Il primato nel 2025 se lo aggiudica Rutigliano, in provincia di Bari, primo comune ad aver fatto notizia per lo scontro sulla scritta che per gli antifascisti militanti e radicali evoca il fascismo, per i cattolici è un richiamo alla "Messa di Cristo" e che per tutti gli altri, semplicemente, è un modo come un altro per illuminare la città. Ma a "vincere" sono sempre i primi, la cui sensibilità sembra essere maggiormente degna di attenzioni rispetto a quella dei cattolici e, pertanto, anche quest'anno, la luminaria "Xmas", che spesso è l'unico legame che molte città mantengono con le origini religiose della festa, è stata eliminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
La luminaria "evoca" il fascismo: e la giunta di sinistra fa rimuovere la X-Mas - Ancora una volta vince chi vede il fascismo ovunque: la scritta, che è la banale abbreviazione della parola inglese "Christmas" che evoca la "Messa di Natale" è stata eliminata ... Si legge su ilgiornale.it
Mulazzano, la giunta fa installare luminarie di Natale con la scritta XMas e l'opposizione protesta: «Simbolo fascista» - A lanciare allarme è la lista Mulazzano Civica, guidata dall'ex sindaca Silvia Giudici. Segnala milano.corriere.it
"Evoca il fascismo". L'assurda polemica sulla scritta natalizia "Xmas" a Castiglion Fiorentino - Non è una boutade, ma quanto accaduto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove la targa dorata "Xmas" posta davanti ... Si legge su ilgiornale.it