Puntuale come l'albero di Natale, le lucine sui balconi e i panettoni sugli scaffali, è arrivata anche quest'anno la polemica sulle l uminarie "Xmas". Il primato nel 2025 se lo aggiudica Rutigliano, in provincia di Bari, primo comune ad aver fatto notizia per lo scontro sulla scritta che per gli antifascisti militanti e radicali evoca il fascismo, per i cattolici è un richiamo alla "Messa di Cristo" e che per tutti gli altri, semplicemente, è un modo come un altro per illuminare la città. Ma a "vincere" sono sempre i primi, la cui sensibilità sembra essere maggiormente degna di attenzioni rispetto a quella dei cattolici e, pertanto, anche quest'anno, la luminaria "Xmas", che spesso è l'unico legame che molte città mantengono con le origini religiose della festa, è stata eliminata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La luminaria "evoca" il fascismo: e la giunta di sinistra fa rimuovere la scritta X-Mas