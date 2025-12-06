La lite Kean-Mandragora i tre gol dal Sassuolo | ora la Fiorentina rischia davvero di affondare | La nuova classifica

La Fiorentina crolla anche a Sassuolo e non vede la fine della sua crisi. La squadra di Vanoli aveva l’occasione per smuovere la classifica e scrollarsi di dosso le paure di una stagione da incubo, che invece ora si materializzano concretamente. I viola infatti perdono per 3 a 1 in casa dei neroverdi, dopo essere perfino passati in vantaggio con un rigore trasformato da Rolando Mandragora. Stesa dai gol di Volpato, Muharemovic e Koné. Altri segnali inquietanti per la Fiorentina, che adesso rischia davvero di affondare: è ultima in Serie A, non ha mai vinto in campionato e vede la zona salvezza allontanarsi giornata dopo giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lite Kean-Mandragora, i tre gol dal Sassuolo: ora la Fiorentina rischia davvero di affondare | La nuova classifica

Altre letture consigliate

Il centrocampista senegalese si è reso protagonista di una violenta lite con il difensore Keane e ha rimediato il rosso - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Celje 2-2: i viola in semifinale di Conference League grazie a Kean e Mandragora. Adesso il Real Betis - La formazione di Raffaele Palladino, che all'andata aveva vinto in Slovenia, ha pareggiato 2- Riporta ilmessaggero.it

Fiorentina, Mandragora: "Kean? Lavora bene e ci fa vincere. Continuiamo a spingere" - Autore dell'assist per il gol di Kean, Rolando Mandragora ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo la vittoria per 2- Si legge su tuttomercatoweb.com

Pioli amaro: "Volevo mettere Dzeko con Kean ma...Mandragora al centro della Fiorentina" - Gli ospiti passano avanti con un colpo di testa di Rolando Mandragora me in pieno recupero Sebastiano Luperto pareggia i ... Riporta tuttosport.com

Palladino: "Mandragora? Brutte sensazioni. Kean straordinario ma..." - Purtroppo non ho avuto buone sensazioni, il ragazzo mi ha detto che ha sentito qualcosa. Segnala tuttosport.com

La Fiorentina passeggia con Mandragora, Gudmundsson e Kean sul Panathinaikos: è ai quarti di Conference - Tris al Panathinaikos da parte della Fiorentina per la gioia del Franchi: i tifosi viola hanno festeggiato i quarti di finale con i gol di Mandragora, Gudmundsson e Kean. Segnala fanpage.it

Fiorentina, Mandragora: "Vittoria per Kean. Siamo contenti della prestazione" - Fiorentina, match vinto in rimonta dai viola che si sono imposti per 1- Come scrive tuttomercatoweb.com