La lezione di Gualtieri a Schlein | Doveroso essere ad Atreju la democrazia è fatta di confronto

Secoloditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Io sono il sindaco di tutte le romane e tutti i romani. Se c’è una festa di partito, è giusto che il sindaco dia il suo benvenuto e i suoi auguri. Questa è anche una grande e bella festa popolare, non si fanno solo politiche di partito. Anche le Feste dell’Unità sono così”. Così Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, alla giornata inaugurale di Atreju, la festa di Fratelli d’Italia. Elogiando Arianna Meloni e recuperando le parole di apertura al dialogo tra le forze politiche. Le parole del sindaco. “ Io penso che la democrazia ha bisogno di istituzioni che sanno collaborare e che assumono il tema della rappresentanza di tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico – ha  aggiunto il primo cittadino -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

