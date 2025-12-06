La lezione dell' eterno LeBron James | quel record sacrificato per la squadra
Il tabellone segna 120-120 e aveva appena preso una stoppata, un chiodo, come dicono i baskettari. Pochi secondi rimasti. La palla brucia tra le mani di LeBron James: quarant'anni portati con la voglia di un vecchio guerriero, il corpo segnato da battaglie epiche, la leggenda che per quasi diciannove anni non aveva mai chiuso una partita di regular season con meno di dieci punti. 1296 partite consecutive in doppia cifra, dal lontano 6 gennaio 2007. Una striscia ben più lunga persino di intere carriere leggendarie, un filo d'acciaio che attraversava ere della NBA: dai tempi di Kobe e Wade, cannonieri pazzeschi e collezionisti di anelli e record, passando per l'era degli Spurs, dei Celtics delle bombe a fil di sirena di Pierce e Allen, Miami,la dinasty degli Warriors, fino a questa generazione Z degli Wemby & C che lotteranno per un posto alla tavola dei grandissimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
