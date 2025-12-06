La Lady Macbeth della Prima della Scala? Sesso e morte un crime perfetto La carriera di Beatrice Venezi anomalia da tempo gli orchestrali meritano rispetto
Cosa ci si deve aspettare dalla Lady Macbeth del distretto di Mcensk, l’opera che risuonerà in milioni di televisori collegati con la Prima della Scala? Beatrice Venezi merita il posto in cui è stata calata, alla Fenice di Venezia, uno dei teatri più importanti del mondo? L’album spaccatutto di Rosalia – Lux – può davvero bastare come ponte tra la musica pop e la musica classica? Teatri, sale concerto, auditorium aspettano e sperano che le loro platee si colorino non solo di teste canute ma anche dei colori sgargianti della gioventù. Qual è la formula per distrarre occhi e orecchie dalla musica scelta non solo sull’onda del trend ma perfino con le istruzioni di un algoritmo social? In un tempo – questi giorni, questi mesi – in cui la musica cosiddetta colta bussa alla porta anche di chi non ne conosce tutti i segreti c’è urgente bisogno di un po’ di senso dell’orientamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sky tg24. . Con l’apertura della stagione 2025/26, il Teatro alla Scala rende omaggio a Dmitrij Šostakovic nel cinquantenario della sua morte riportando in scena, in prima assoluta italiana, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk nella versione originale del - facebook.com Vai su Facebook
Prima con Una Lady Macbeth, la Scala avverte gli spettatori: “Alcune scene potrebbero turbare” milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Prima della Scala 2025: Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, storia e trama dell'opera, foto delle prove e dove vederla - Domenica 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio 2025, come da tradizione inaugura la stagione del Teatro alla Scala di Milano. Segnala mentelocale.it
Prima alla Scala, domani un 7 dicembre "clamoroso" con Lady Macbeth - Il capolavoro del compositore russo, censurato dal regime sovietico, inaugura la stagione d'opera sotto la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Vasily Barkhatov ... Si legge su msn.com
Prima della Scala, ultimi preparativi alla vigilia dell'inaugurazione della stagione - (LaPresse) Alla Scala di Milano tutto è pronto per la Prima, tradizionale attesissimo appuntamento che il 7 dicembre dà il via alla nuova ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Milano, la Prima della Scala con "Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l'opera bandita da Stalin - Di scena la sera di Sant'Ambrogio "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic. Si legge su affaritaliani.it
Prima della Scala 2025, la diretta di "Lady Macbeth": trama e dove vederla in tv - Ecco come e dove vedere la Prime della Scala 2025, che porta in scena l'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ... Secondo msn.com
Prima della Scala, una Lady Macbeth del distretto di Mcensk: la trama, il cast, la censura e il successo - Il 7 dicembre andrà in scena l’opera in quattro atti di Dmitrij Šostakovic, nel cinquantenario della sua morte. Da msn.com