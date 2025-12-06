La guida ai film Da Chaplin a Woody Allen
Il Cinema Pecci punta su un classico della storia del cinema: La febbre dell’oro, uno dei film più amati di Charlie Chaplin uscito esattamente cento anni fa, quando l’avvento del sonoro era dietro l’angolo (oggi 16.30, domani 15.30, lunedì 16.15; copia restaurata in 4 K). C’è poi L’anno nuovo che non arriva (oggi e domani 21.10 v.o. domani anche 17.10 in italiano, lunedì 18.15), in arrivo dalla Romania, ambientato alla fine del 1989 nei giorni della caduta di Ceausescu. Miglior film Sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia, per la regia di Bogdan Muresanu, autore da tenere d’occhio in futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
