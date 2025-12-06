La guerra silenziosa contro la famiglia italiana | perché norme e tribunali stanno dividendo il Paese

I tre bambini del bosco sottratti alla loro famiglia nel nome della legge. La mamma ucraina con gravi turbe mentali a cui viene permesso di stare con suo figlio e lei lo uccide. Poi, passando dalla cronaca giudiziaria all’attività legislativa, l’introduzione dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie inferiori. E ancora: la legge bipartisan, concordata tra maggioranza e opposizione, che pretende di combattere i femminicidi e le violenze sessuali facendo sottoscrivere prima di una relazione carnale una dichiarazione consensuale. Infine, la Corte europea che obbliga tutti i Paesi dell’Ue a riconoscere le nozze gay. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La guerra silenziosa contro la famiglia italiana: perché norme e tribunali stanno dividendo il Paese

Altre letture consigliate

C’è una guerra silenziosa che molti combattono nel fondo del cuore, una guerra senza eserciti né bandiere, ma che lascia dietro di sé rovine e silenzi. È la lotta contro se stessi, contro un volto che non si riesce ad amare, contro una voce interiore che accusa, - facebook.com Vai su Facebook

Una guerra valutaria silenziosa sta cambiando gli equilibri globali, con ricadute su Europa e Italia. Nell’analisi di @raffacascioli per la nostra Rivista 'Rumore', in anteprima su @ytali_, si coglie come stia cambiando il baricentro dei mercati ytali.com/2025/ Vai su X

La guerra silenziosa contro la famiglia italiana: perché norme e tribunali stanno dividendo il Paese - Nel giro di poche settimane si sono succeduti episodi sconcertanti, di cronaca ma anche di vita parlamentare, che minano la tenuta del nucleo sociale più importante. Da panorama.it

Kalid Abaker e la guerra silenziosa in Sudan: “Con Support Survivors of African War portiamo aiuti dove i riflettori sono spenti” - Ha raccontato la sua storia e il suo percorso migratorio insieme ad Alessandro Baldini, nel libro Dalla terra del dio serpente al C. Scrive ilfattoquotidiano.it