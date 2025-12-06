La guerra silenziosa contro la famiglia italiana | perché norme e tribunali stanno dividendo il Paese

I tre bambini del bosco sottratti alla loro famiglia nel nome della legge. La mamma ucraina con gravi turbe mentali a cui viene permesso di stare con suo figlio e lei lo uccide. Poi, passando dalla cronaca giudiziaria all’attività legislativa, l’introduzione  dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole medie inferiori. E ancora: la legge bipartisan, concordata tra maggioranza e opposizione, che pretende di combattere i femminicidi e le violenze sessuali facendo sottoscrivere prima di una relazione carnale una dichiarazione consensuale. Infine, la Corte europea che obbliga tutti i Paesi dell’Ue a riconoscere le nozze gay. 🔗 Leggi su Panorama.it

