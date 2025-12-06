La guerra e gli errori di Pechino ' 22 da non ripetere

Sono olimpiadi, sono le nostre, sono l'orgoglio di un intero Paese, sono l'acceleratore economico, lo spot che varca i confini ma questa volta dovranno essere molto di più: un mea culpa e una medicina. Per il male della guerra alle porte ignorato dai Giochi quattro anni fa a Pechino, Giochi invernali come i nostri. Male spazzato sotto il tappeto della diplomazia a cinque cerchi e di tutte le diplomazie, male da non vedere, da far finta di non capire e che oggi pulsa come ferite aperte che nessuna medaglia avrà la forza di lenire. Il presidente Mattarella, la premier Meloni, la numero uno dei Cio Coventry hanno l'onore e la responsabilità di rendere Milano Cortina 2026 una delle edizioni più importanti di sempre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

