La goliardata di due adolescenti | restano chiusi di notte nel Bicocca Village facendo foto e bevendo alcol Poi la lite e l’aggressione

Milano, 6 dicembre 2025 – La serata insieme al Bicocca Village per guardare un film nel cinema multisala. Poi i due si sono spostati in un'altra sala per l'ultima pellicola in programma quella sera. La sosta nel bagno dei disabili di una quarantina di minuti, durante i quali il ragazzo si sarebbe pure addormentato. E poi la sorpresa: luci spente e centro commerciale chiuso. Con la coppia all'interno. Milano, rapina con accoltellamento nel negozio di telefonia: arrestato dopo mesi di indagini La notte al Bicocca Village. Così i due adolescenti di origine sudamericana, lui sedicenne nato in Perù e residente in provincia di Bergamo e lei diciottenne nata in Italia da genitori immigrati e con loro residente in zona Corvetto, hanno pensato bene di trascorrere tutta la notte al Bicocca Village: "Una goliardata", così l'ha definita la ragazza, che ha raccontato alla polizia di aver passeggiato all'interno del centro della periferia nord di Milano, di aver fatto foto e di aver consumato con il sedicenne una bottiglia di Jack Daniel's. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La “goliardata” di due adolescenti: restano chiusi di notte nel Bicocca Village facendo foto e bevendo alcol. Poi la lite e l’aggressione

