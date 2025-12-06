Si è svolta nella Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti, in occasione della giornata mondiale del volontariato, la cerimonia di consegna del premio ’Ferrara Bene Comune’. Questa seconda edizione ha celebrato l’impegno delle associazioni nel volontariato e nella tutela del benessere della comunità, con particolare attenzione agli animali. Le associazioni premiate durante la cerimonia di ieri sono: Asoer, Lega del Cane, A Coda Alta, Tana Liberi Tutti e Lipu Ferrara, tutte realtà che si dedicano alla protezione, cura e salvaguardia degli animali sul nostro territorio. Un Impegno che si sviluppa sia con azioni concrete e interventi tempestivi sia attraverso la sensibilizzazione costante verso la responsabilità e il rispetto degli animali, dando voce alle loro necessità, con campagne per informare i cittadini, far conoscere meglio i nostri amici a quattro zampe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La giornata dei volontari . Gli amici degli animali salgono sul primo gradino