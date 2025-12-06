Nel match di domani in trasferta contro la Sanmaurese alle 14,30, l’Ancona è chiamata a conseguire l’unico risultato possibile, una vittoria, per rimanere nel novero delle pretendenti alla promozione. Nonostante la squadra sia reduce da un periodo poco brillante, con due sconfitte e tre pareggi nelle ultime cinque partite tra campionato e Coppa Italia (reti bianche contro la Vigor Senigallia, sconfitta pesante a Teramo e scivolone interno di domenica scorsa contro il Fossombrone, mentre in Coppa si sono registrati il pareggio in casa contro il Valmontone e poi a Pomezia, risoltisi entrambi in favore dei dorici ai calci di rigore), non ci sono elementi per pensare che i biancorossi possano far temere il peggio in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La gara con la Sammaurese per trovare smalto. I biancorossi non possono perdere altro terreno