La Fura e Amleto On’occasion per restà sbalordii

e Fabio Wolf A la fin del Vottcent l’Italia l’è in pienna rivoluzion industrial e nassen i primm fabbrich de metalmeccanica. Milan l’è el center de ‘sta ondada. In del 1899, lì fra la via Messina e la Procaccini, la vegn fondada la Carminati-Toselli. L’è el temp quand se desmetten i tram a cavall e se comincia cont quej a vapor, e inscì la ditta, cont i sò 1350 operari, in di ann Vint, dopo i disaster de la guerra, la sforna i tramvai che vedom ammò girà la cittaa. Poeu ‘riva el fascism e tutt el va a remengh. El sit el resta lì fin al 2000 quand el Comun finalment el restaura i fabbricaa liberty de i vintquattermilla meter quader de tutt el compless. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

