La Fura e Amleto On’occasion per restà sbalordii
e Fabio Wolf A la fin del Vottcent l’Italia l’è in pienna rivoluzion industrial e nassen i primm fabbrich de metalmeccanica. Milan l’è el center de ‘sta ondada. In del 1899, lì fra la via Messina e la Procaccini, la vegn fondada la Carminati-Toselli. L’è el temp quand se desmetten i tram a cavall e se comincia cont quej a vapor, e inscì la ditta, cont i sò 1350 operari, in di ann Vint, dopo i disaster de la guerra, la sforna i tramvai che vedom ammò girà la cittaa. Poeu ‘riva el fascism e tutt el va a remengh. El sit el resta lì fin al 2000 quand el Comun finalment el restaura i fabbricaa liberty de i vintquattermilla meter quader de tutt el compless. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Sons: ser o no ser" è la nuova creazione della leggendaria compagnia catalana di teatro sperimentale LA FURA DELS BAUS. L’opera è in esclusiva nazionale alla Fabbrica del Vapore fino al 14 dicembre ed è ispirata all’Amleto di Shakespeare. Lo spettacol - facebook.com Vai su Facebook
La Fura dels Baus torna a Milano con “SONS: Ser o No Ser”: immersione totale nell’Amleto del futuro Vai su X
La Fura dels Baus trasforma l'Amleto di Shakespeare in un'esperienza distopica e multisensoriale - Torna in Italia La Fura dels Baus, la leggendaria compagnia catalana di teatro sperimentale, che propone in esclusiva nazionale alla Fabbrica del Vapore di Milano, "Sons: Ser o no ser", spettacolo di ... Si legge su tgcom24.mediaset.it
Arriva il ciclone Fura dels Baus con "Sons - Ser o no ser", esperienza multisensoriale nell'"Amleto" di Shakespeare - E' in arrivo il ciclone Fura dels Baus, la leggendaria compagnia catalana di teatro sperimentale, torna a Milano con uno dei suoi rivoluzionari spettacoli ispirato, questa volta, all'"Amleto di ... tgcom24.mediaset.it scrive
A Milano l'Amleto della Fura Dels Baus - Un uomo, confezionato sottovuoto nella plastica come un pollo del supermercato, dice "essere o non essere" e si strappa la plastica come se fosse una placenta: è uno dei momenti più intensi di 'Sons: ... Lo riporta ansa.it
«Sons: ser o no ser», l'«Amleto» di Shakespeare diventa multisensoriale con la compagnia catalana «La Fura dels Baus» - L’opera «Sons: ser o no ser», ispirata all’«Amleto di Shakespeare», arriva per la prima volta in Italia e unisce teatro fisico, video immersivo a 360 gradi, scenografie digitali e suono surround. Segnala msn.com
La Fura dels baus a novembre alla Fabbrica del Vapore - La storica compagnia catalana Fura dels baus torna a Milano a novembre, alla Fabbrica del vapore. Lo riporta rainews.it
Dalla Louis Vuitton Cup all’Amleto, lo show immersivo della Fura dels Baus - Dopo aver animato il cielo di Barcellona per il surprise party di Louis Vuitton in apertura della 37ª America’s Cup, la compagnia catalana La Fura dels Baus torna a Milano con Sons – Ser o no ser. Secondo milanofinanza.it