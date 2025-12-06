La forza di una donna le anticipazioni | Hatice ed Enver iracondi per colpa di Sirin!

Oggi, 6 dicembre 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di La forza di una donna, che – come anticipato – sarà ricca di tensione. La vicenda riprende con Piril Çe?meli e i suoi bambini, che vengono portati via da Suat: dopo gli ultimi tragici eventi e le rivelazioni sulla disperazione di Piril, l’uomo decide di trasferirli in un albergo considerato più sicuro, lontano dalla casa di montagna. Nel frattempo, Bahar Sar?kad?, che già in passato aveva cercato di fuggire da quella situazione, chiede a Suat di portare via anche lei insieme ai suoi figli, ma riceve un netto rifiuto. Quando un tentativo di Sarp di convincerla a restare fallisce, Piril — ferita nel profondo dopo aver scoperto che lui non l’ha mai realmente amata — decide di allontanarsi definitivamente da lui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it