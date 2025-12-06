La forza di una donna anticipazioni dall'8 al 13 dicembre | Nezir rapisce Piril e Sarp decide di impiccarsi
Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda da lunedì 8 dicembre a sabato 13 dicembre. La soap in onda su Canale5 prevede un doppio appuntamento: alle ore 16:05 e alle ore 18:10. Il sabato, invece, va in onda alle 15:30. La trama dei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Con La forza di una donna gli orari cambiano di continuo. Prime settimane alle 14:45, poi tre ore a metà luglio, da settembre alle 16:05. E da oggi arriva anche un secondo appuntamento alle 18:05. Orientarsi diventa un’impresa. #laforzadiunadonna #soap #t - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre: Nezir rapisce Piril e Sarp decide di impiccarsi - Nezir, sempre più spietato, impone a Sarp di estrarre a sorte il figlio che intende sacrificare. Scrive fanpage.it
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dall'8 al 13 dicembre 2025: Sarp, nelle mani di Nezir, tenta il suicidio! - Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Forza di Una Donna in onda dall'8 al 13 dicembre 2025. Come scrive msn.com
La forza di una donna, anticipazioni settimana 8 – 13 dicembre 2025 - 13 dicembre 2025 della serie turca in onda tutta la settimana. Segnala tvserial.it
La forza di una donna, anticipazioni dal 6 al 12 dicembre: Piril e Bahar rapite da Nezir, Sarp tenta il suicidio - Cosa accadrà negli episodi settimanali La forza di una donna, in onda dal 6 al 12 dicembre su Canale 5? Lo riporta superguidatv.it
Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Arif viene arrestato - Dopo la scoperta della microspia, Suat prende una decisione tanto spietata quanto strategica: fa ritirare tutte le guardie del corpo dalla casa di montagna dove si nascondono Bahar (Özge Özpirinççi) e ... Da iodonna.it
La forza di una donna, anticipazioni al 13 dicembre: Sarp si consegna a Nezir - Sarp decide di consegnarsi a Nezir e chiede a Münir di accompagnarlo. 2anews.it scrive