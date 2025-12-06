La Forza di una Donna anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025 | Sarp si consegna a Nezir

© US Mediaset La tensione prende il sopravvento nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Appena scopre che Nezir è riuscito a rapire Bahar, Nisan e Doruk, Sarp Çe?meli decide infatti di consegnarsi al suo nemico, certo che lo ucciderà per vendicare la morte del figlio Mert. Tuttavia, a sorpresa, Nezir lo rinchiude in una stanza della sua grande villa insieme a Munir. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e alle 18.30 circa e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Forza di una Donna, anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025: Sarp si consegna a Nezir

