La Forza di una Donna anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025 | Sarp si consegna a Nezir

Davidemaggio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Mediaset La tensione prende il sopravvento nelle prossime puntate de La Forza di una Donna. Appena scopre che Nezir è riuscito a rapire Bahar, Nisan e Doruk, Sarp Çe?meli decide infatti di consegnarsi al suo nemico, certo che lo ucciderà per vendicare la morte del figlio Mert. Tuttavia, a sorpresa, Nezir lo rinchiude in una stanza della sua grande villa insieme a Munir. Maggiori info nelle trame che seguono. La prossima settimana, la dizi è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.05 e alle 18.30 circa e il sabato alle 15.30. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

