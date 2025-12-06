La forza dei libri cambia Foiano | il festival chiude con oltre 4.000 spettatori

Arezzo, 6 dicembre 2025 – Il Foiano Book Festival 2025 si chiude con un bilancio straordinario: più di 4.000 spettatori, decine di eventi — tra cui la maggioranza sold out — oltre 50 autori ospitati, centinaia di libri venduti, un continuo fermento di cultura, riflessione e condivisione. Numeri che raccontano un successo tangibile, ma – soprattutto – l’affermazione di un progetto identitario: trasformare Foiano della Chiana in un piccolo centro di idee, relazioni e bellezza diffusa. Dalla prima all’ultima data, il festival ha costruito un ponte tra mondi e generazioni: romanzi, saggi, musica, giornalismo, fumetto, cucina, impegno civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

