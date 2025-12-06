La Fiorentina sprofonda al Mapei

La Fiorentina cade anche in casa del Sassuolo. Al Mapei, i viola passano con il rigore al 9? di Mandragora provocato dall’uscita sbagliata di Muric su Parisi. Poi il disastro: già nel primo tempo i neroverdi la ribaltano con Volpato (14?) e Muharemovic (46?). Nella ripresa, l’inserimento di Koné (65?) chiude i giochi: toscani ultimi con 6 punti e senza vittorie, Grosso (espulso) sale a quota 20. Fiorentina – Sassuolo, il match. La quattordicesima giornata di Serie A si apre con il 3-1 degli emiliani sulla formazione di Vanoli. Fanno festa i neroverdi, cominciano a diventare realtà gli incubi dei viola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - La Fiorentina sprofonda al Mapei

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Fiorentina sprofonda anche contro il Sassuolo per 3-1: è l’ottava sconfitta in campionato - facebook.com Vai su Facebook

LA DEA TORNA A VINCERE, SPROFONDA LA FIORENTINA Dopo la Champions, Palladino vince anche in campionato alla prima in casa da allenatore dell'Atalanta. Continua la caduta libera della Viola, ancora a zero vittorie. #AtalantaFiorentina #SerieA Vai su X

Notte fonda viola, il Sassuolo batte 3-1 la Fiorentina - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Una Fiorentina priva di personalità e di idee di gioco cade anche al Mapei Stadium. Segnala iltempo.it

Sassuolo Fiorentina 1-3, Mandragora illude poi il crollo: Volpato, Muharemovic e Konè firmano il sorpasso. Viola ultimi e ancora senza vittorie - Viola ultimi e ancora senza vittorie Il Mapei Stadium è teatro di una rimonta spettacolare ch ... Secondo juventusnews24.com

Male De Gea, Grosso espulso e incubo Fiorentina. Al Mapei il Sassuolo vince 3-1 in rimonta - Stavolta ad approfittare del momento no dei viola è il Sassuolo che a Reggio Emilia si impone per 3- Secondo sportpaper.it

La Fiorentina sprofonda anche contro il Sassuolo per 3-1: è l’ottava sconfitta in campionato - Il Sassuolo batte la Fiorentina in rimonta e la condanna all'ultimo posto in classifica: 3- Lo riporta fanpage.it

Fiorentina in caduta libera: Mandragora illude, poi il Sassuolo rimonta - 1 contro il Sassuolo e rimane ultima e con ancora zero vittorie dopo quattordici giorna ... Da msn.com

Fiorentina in crisi di nervi, Kean litiga per un rigore. Tris del Sassuolo al Mapei Stadium - I viola sono sempre più ultimi in classifica dopo la sconfitta per 3- Scrive msn.com