La Fiamma olimpica passa in città Fra i tedofori anche un pratese doc | Per me è un grandissimo onore
La Fiamma delle Olimpiadi Invernali "Milano Cortina 2026", arrivata lo scorso 6 dicembre in Italia, lungo il suo viaggio transiterà, oltre che da Prato, venerdì 12, da Firenze, il giorno prima giovedì 11. Proprio a Firenze, fra i tedofori, cioè coloro che avranno il privilegio di correre con la sacra fiamma olimpica in mano per alcune centinaia di metri, c’è il pratese doc David Bini, ex Paglietta del Buzzi e presidente del Museo Fiorentina. Allenatore e dirigente sia nel calcio che nella pallavolo, esperto in cimeli sportivi e storico dello sport. Attualmente allenatore e dirigente delle squadre di pallavolo femminile Vernio Volley e VPM Fiesole Volley. 🔗 Leggi su Lanazione.it
