La fiamma olimpica fa tappa al Gazometro di Roma video

C'è stato anche il Gazometro tra le tappe romane della torcia olimpica, il cui viaggi verso Milano Cortina è iniziato. I tedofori hanno corso all’interno della struttura di Ostiense, di proprietà di Eni, che è tra i partner del viaggio della fiamma.Il Gazometro, costruito agli inizi del Novecento. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Radio1 Rai. . #MilanoCortina2026 È iniziata stamattina la lunga staffetta della fiamma olimpica, che oggi anima le vie di Roma. Dalla Capitale in 63 giorni percorrerà 12mila km. Tedofori speciali: Achille Lauro, Noemi, Claudia Gerini. La fiaccola toccherà tutte l - facebook.com Vai su Facebook

La fiamma olimpica è partita, Polonara tra i tedofori: “Emozionante essere qui in piedi” Vai su X

Polonara riceve la Fiamma olimpica da Tamberi: “Emozionante essere qui in piedi, la mia battaglia è stata complicata” - La Fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio da Roma, dando il via alla lunga staffetta verso Milano- Da fanpage.it

Berrettini, autografi e fiamma olimpica per Milano-Cortina: il tennis protagonista per le strade di Roma - Il tennista romano è stato scelto tra i tedofori che trasporteranno la Fiamma Olimpica per le vie della capitale nella prima tappa italiana ... msn.com scrive

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica fa tappa al Quirinale: Paolini e Ganna protagonisti dell’ultima staffetta. Sabato tocca a Berrettini - Jasmine Paolini e Filippo Ganna presenti ad Atene in qualità di tedofori per la cerimonia di consegna della fiamma olimpica all'Italia. Scrive spaziotennis.com

Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 LIVE: partita da Roma il Viaggio della Torcia - Il Viaggio della Fiamma proseguirà per 63 giorni, attraversando 60 città di tappa, oltre 12. Secondo discoveryalps.it

Siracusa. Fiamma Olimpica arriva in Sicilia e fa tappa in provincia, Cannata (FdI): «Lo sport è speranza, pace e futuro» - “Le Olimpiadi non sono solo un evento sportivo: rappresentano un grande progetto nazionale, una straordinaria occasione di identità, di educazione e di promozione internazionale. Secondo libertasicilia.it

Pietragalla (PZ), la Fiamma Olimpica fa tappa nel Parco dei Palmenti - La Fiamma Olimpica di Milano–Cortina 2026 passerà da Pietragalla il 28 dicembre, nel pomeriggio. Da trmtv.it