La Fiamma olimpica al Gazometro luogo iconico e d' innovazione

AGI - La staffetta della fiamma olimpica percorre oggi alcuni dei luoghi più iconici di Roma e del mondo. Tra le 12 e le 13 è previsto il passaggio da piazza San Pietro. Il convoglio in versione ridotta percorrerà le vie del centro storico di Roma, passando dal Pantheon prima di pranzo. L'ultimo segmento del mattino terminerà la corsa intorno alle 13:30 al Gazometro, struttura del quartiere Ostiense che dal 1967 è proprietà di Eni, Presenting Partner del Viaggio della Fiamma, e che è diventato un luogo iconico proprio grazie al recupero avviato negli ultimi anni.     Il Gazometro: innovazione e cultura. 🔗 Leggi su Agi.it

