La festa dello sport Il Cus Camerino si fregia della Stella d’oro al merito del Coni

Macerata ha celebrato le sue stelle sportive nel "Teatro della Filarmonica", dove i migliori protagonisti maceratesi si sono ritrovati per la Festa dello Sport. Sono stati consegnati 37 riconoscimenti tra Stelle al Merito sportivo, Medaglie al Valore atletico e Palme al Merito sportivo. Stella d’Oro al Merito sportivo al Cus Camerino; Stella d’Argento alla società di calcio Recanatese; Stelle di Bronzo a Sergio Bambozzi (atletica leggera), Claudio Pascucci (bocce), Ruzzola Polverina (Figest), Softball Macerata. Quattro Palme di bronzo al merito tecnico a Sebastiano Molinari (tiro a volo), Carlo Serrani (bocce), Fabiano Tombolini (tennis), Riccardo Trillini (pallamano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La festa dello sport. Il Cus Camerino si fregia della Stella d’oro al merito del Coni

