La fanfara e doni preziosi Un giorno di festa in Rsa

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fanfara Locatelli dei bersaglieri di Abbiategrasso, seguita da numerosi altri fanti piumati, è stata ospitata alla Casa di riposo "Città di Abbiategrasso", di strada Cassinetta, dove ha portato note allegre e anche un regalo natalizio per gli ospiti della struttura. La madrina Mariangela Locatelli ha consegnato al presidente della Fondazione Franco Portalupi un carrello per le medicazioni che fa seguito ad un’altra analoga donazione dalla Pro loco di Abbiategrasso, finanziata con la manifestazione "Due Ruote nei sapori d’autunno" tenutasi alcune settimane fa. Oltre al direttivo della Fondazione, ad accogliere i bersaglieri c’erano anche il sindaco Cesare Nai e il senatore Massimo Garavaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la fanfara e doni preziosi un giorno di festa in rsa

© Ilgiorno.it - La fanfara e doni preziosi. Un giorno di festa in Rsa

Leggi anche questi approfondimenti

Agli Uffizi torna la Festa dei doni: il giorno in cui le coppie pagano un solo biglietto - La Festa dei Doni è l’iniziativa organizzata a partire dal 2019 dagli Uffizi per ricordare il matrimonio celebrato a Firenze nel 1503 proprio il 31 gennaio, tra Agnolo Doni e Maddalena Strozzi, ... Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Fanfara Doni Preziosi Giorno