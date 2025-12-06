La fanfara e doni preziosi Un giorno di festa in Rsa
La fanfara Locatelli dei bersaglieri di Abbiategrasso, seguita da numerosi altri fanti piumati, è stata ospitata alla Casa di riposo "Città di Abbiategrasso", di strada Cassinetta, dove ha portato note allegre e anche un regalo natalizio per gli ospiti della struttura. La madrina Mariangela Locatelli ha consegnato al presidente della Fondazione Franco Portalupi un carrello per le medicazioni che fa seguito ad un’altra analoga donazione dalla Pro loco di Abbiategrasso, finanziata con la manifestazione "Due Ruote nei sapori d’autunno" tenutasi alcune settimane fa. Oltre al direttivo della Fondazione, ad accogliere i bersaglieri c’erano anche il sindaco Cesare Nai e il senatore Massimo Garavaglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
