Il giorno dopo il ritrovamento,a Nardò la famiglia Tramacere blinda la ragazza di 27 anni scomparsa per 11 giorni e nascosta a casa di un ragazzo con cui aveva una relazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La famiglia fa da scudo a Tatiana “Adesso non va stressata, quando vorrà ci racconterà”

