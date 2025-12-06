La falla nello scudo di Chernobyl dopo i droni Fuoriuscita di radiazioni agire subito

Quotidiano.net | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Londra, 6 dicembre 2025 – La centrale di Cernobyl non è più in sicurezza. È l’ Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) a dare l’allarme. La capsula che protegge dalla fuoriuscita di radiazioni nucleari dal sito ucraino, esploso nel 1986 con conseguenze catastrofiche, è stata danneggiata lo scorso febbraio in un attacco con droni. L’entità dei danni emerge oggi, dopo le verifiche e gli interventi dell’Agenzia. La struttura aveva "perso la capacità di contenimento", ha fatto sapere il direttore generale Rafael Mariano Grossi, anche se il sistema di monitoraggio non è stato compromesso in maniera permanente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la falla nello scudo di chernobyl dopo i droni fuoriuscita di radiazioni agire subito

© Quotidiano.net - La falla nello scudo di Chernobyl dopo i droni. “Fuoriuscita di radiazioni, agire subito”

News recenti che potrebbero piacerti

falla scudo chernobyl dopoLa falla nello scudo di Chernobyl dopo i droni. “Fuoriuscita di radiazioni, agire subito” - Il lavoro dei tecnici ha consentito di tamponare provvisoriamente in attesa di un intervento più completo. Si legge su quotidiano.net

falla scudo chernobyl dopoLo scudo protettivo del reattore di Chernobyl non blocca più le radiazioni - L'agenzia dell'ONU per l'energia atomica l'ha detto dopo un'ispezione del danno causato da un drone lo scorso febbraio ... Come scrive ilpost.it

falla scudo chernobyl dopoChernobyl, lo scudo del reattore non isola più le radiazioni: l’allarme dopo l'attacco dei droni - Lo scudo protettivo del reattore di Chernobyl non è più in grado di garantire il confinamento delle radiazioni. Secondo ilmattino.it

falla scudo chernobyl dopoLa cupola protettiva della centrale nucleare di Chernobyl non blocca più le radiazioni - L'agenzia dell'Onu per l'energia atomica, che ha ispezionato il sito la scorsa settimana, ha confermato la perdita dei principali comp ... Scrive today.it

falla scudo chernobyl dopoChernobyl, aperto un varco nel guscio d'acciaio che blocca le radiazioni. L'Aiea: «Danni gravi, servono lavori urgenti per mettere in sicurezza la centrale» - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica: l'attacco di droni a febbraio ha danneggiato il guscio protettivo, che non è più in grado «di confinare le radiazioni» ... Da corriere.it

falla scudo chernobyl dopoAllarme a Chernobyl dopo l'attacco di un drone: "Lo scudo non blocca più le radiazioni" - Danneggiato da un attacco con drone nel febbraio scorso, il nuovo sarcofago del reattore 4 ha perso la capacità di contenimento: l’AIEA chiede interventi urgenti per evitare rischi a lungo termine ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Falla Scudo Chernobyl Dopo