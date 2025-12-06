La falla nello scudo di Chernobyl dopo i droni Fuoriuscita di radiazioni agire subito
Londra, 6 dicembre 2025 – La centrale di Cernobyl non è più in sicurezza. È l’ Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) a dare l’allarme. La capsula che protegge dalla fuoriuscita di radiazioni nucleari dal sito ucraino, esploso nel 1986 con conseguenze catastrofiche, è stata danneggiata lo scorso febbraio in un attacco con droni. L’entità dei danni emerge oggi, dopo le verifiche e gli interventi dell’Agenzia. La struttura aveva "perso la capacità di contenimento", ha fatto sapere il direttore generale Rafael Mariano Grossi, anche se il sistema di monitoraggio non è stato compromesso in maniera permanente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
