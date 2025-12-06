La dottrina Trump è un Maga pamphlet

Lastampa.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Strategia di sicurezza è il manifesto ideologico del 45° presidente Usa. In una trentina di pagine archivia l’ordine mondiale nato nel dopoguerra. 🔗 Leggi su Lastampa.it

la dottrina trump 232 un maga pamphlet

© Lastampa.it - La dottrina Trump è un Maga pamphlet

Altre letture consigliate

dottrina trump 232 magaTrump vuole mettere una X sull’Ue? - Adesso Trump e i suoi cambiano il quadro di riferimento: gli Stati Uniti non sono più un partner dialogante che accetta quello schema, non sono più neppure la potenza garante sul piano della sicurezza ... Secondo startmag.it

Cos'&#232; la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) - È tornata la «Dottrina Donroe», e ha tutti gli ingredienti per piacere all’America trumpiana, detta anche MAGA (acronimo di Make America Great Again). Si legge su msn.com

Cos'&#232; la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) - È tornata la «Dottrina Donroe», e ha tutti gli ingredienti per piacere all’America trumpiana ... Da corriere.it

Trump con il Venezuela di Maduro rilancia la Dottrina Monroe, il nuovo volto dei neocon in salsa Maga - L’Amministrazione Trump ha messo nel mirino il regime venezuelano di Nicolás Maduro, e questa volta gli Stati Uniti sembrano intenzionati ad andare fino in fondo. Riporta ilriformista.it

La Dottrina Trump, basata sul pizzo - Con Donald Trump si sta imponendo una nuova dottrina nelle relazioni internazionali, ma anche nei rapporti politici interni: quella del “pizzo”. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Dottrina Trump 232 Maga