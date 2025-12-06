La dottrina Trump è un Maga pamphlet

La Strategia di sicurezza è il manifesto ideologico del 45° presidente Usa. In una trentina di pagine archivia l’ordine mondiale nato nel dopoguerra. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La dottrina Trump è un Maga pamphlet

La nuova dottrina di #Trump. Nel nuovo documento sulla strategia di sicurezza degli Stati Uniti, la Casa Bianca lancia duri attacchi all'Europa.

Trump vuole mettere una X sull’Ue? - Adesso Trump e i suoi cambiano il quadro di riferimento: gli Stati Uniti non sono più un partner dialogante che accetta quello schema, non sono più neppure la potenza garante sul piano della sicurezza ... Secondo startmag.it

Cos'è la «Dottrina Donroe» messa in campo da Trump con il Venezuela (che piace ai MAGA e spaventa i vicini) - È tornata la «Dottrina Donroe», e ha tutti gli ingredienti per piacere all’America trumpiana, detta anche MAGA (acronimo di Make America Great Again). Si legge su msn.com

Trump con il Venezuela di Maduro rilancia la Dottrina Monroe, il nuovo volto dei neocon in salsa Maga - L’Amministrazione Trump ha messo nel mirino il regime venezuelano di Nicolás Maduro, e questa volta gli Stati Uniti sembrano intenzionati ad andare fino in fondo. Riporta ilriformista.it

La Dottrina Trump, basata sul pizzo - Con Donald Trump si sta imponendo una nuova dottrina nelle relazioni internazionali, ma anche nei rapporti politici interni: quella del “pizzo”. Secondo huffingtonpost.it