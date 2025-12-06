La dipendente licenziata dal Circolo Canottieri di Roma e la peculiarità delle associazioni esclusive

«Allora datore di lavoro che fa, licenzi?». Questa semi citazione di Fantozzi è tornata di moda dopo che una dipendente addetta alle pulizie del Circolo Canottieri di Roma è stata licenziata in tronco dopo oltre vent’anni di servizio. La signora è stata estromessa dal Circolo perché avrebbe apostrofato con toni irrispettosi una socia del club, utilizzando il “tu” al posto del più consono “lei”, peraltro nei confronti di una donna incinta. Questa è la versione dell’azienda. La lavoratrice sostiene di essersi rivolta con garbo e si è rivolta al Tribunale per contestare la legittimità del licenziamento irrogato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La dipendente licenziata dal Circolo Canottieri di Roma, e la peculiarità delle associazioni esclusive

News recenti che potrebbero piacerti

Leggi su Tgr Abruzzo Ammanchi alle Poste, dipendente condannata Depositi prosciugati di oltre mezzo milione di euro, licenziata la ex consigliera comunale - facebook.com Vai su Facebook

Licenziata dal Canottieri Roma, il confronto negato e i problemi del figlio. Parla a Open la dipendente cacciata: «Il “tu” a una socia? Solo un pretesto» Vai su X

Lavoratrice licenziata per aver dato del “tu”, direttore: “Quello è solo ultimo episodio” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lavoratrice licenziata per aver dato del “tu”, direttore: “Quello è solo ultimo episodio” ... Come scrive tg24.sky.it

Dipendente licenziata per un “tu” di troppo: il circolo dei Vip nell'occhio del ciclone - Al Circolo Canottieri Roma il confine tra “tu” e “lei” non è solo un vezzo di galateo: è un codice identitario, un’architettura sociale che può finire in mano ai giudici. Scrive giornalelavoce.it

Canottieri Roma, nel circolo dei presidenti e dei vip il caso della dipendente licenziata perché ha dato del tu a una socia: «Qui al personale diamo tutti del lei» - Il Circolo ha allontanato l'addetta alle pulizie che si sarebbe rivolta con troppa confidenza a una socia, moglie di un medico. Segnala msn.com

Licenziata dal Canottieri Roma, il confronto negato e i problemi del figlio. Parla a Open la dipendente cacciata: «Il “tu” a una socia? Solo un pretesto» - La donna respinge ogni accusa mossa dal circolo e racconta per la prima volta come si siano svolti i fatti secondo lei ... Lo riporta open.online

Circolo Canottieri Roma licenzia addetta alle pulizie che fa causa anche "un tu di troppo" - Il Circolo Canottieri Roma licenzia storica dipendente per una serie di comportamenti definiti non idonei, tra questi il lancio di un asciugamano ... Scrive virgilio.it